"Por Amor ao Alentejo". Casa do Alentejo na capital comemora 100 anos

Com o lema "Por Amor ao Alentejo" reafirma-se como polo cultural, social, económico, gastronómico e associativista.O programa cultural para este ano acaba de ser apresentado e conta com um vasto programa de iniciativas culturais. Inclui o lançamento do livro do centenário, a inauguração de uma escultura no icónico Páteo Árabe, um dos ex-líbris da Casa do Alentejo, exposições de fotografia e pintura, que prometem revisitar a presença e a influência alentejana na região de Lisboa durante o último século.Entre as comemorações está prevista uma sessão solene para 10 de junho, data em que se assinala formalmente a fundação da Casa do Alentejo. Ao longo do ano, o programa contempla várias semanas temáticas , sob o alto patrocínio do Presidente da República, terminando com um grande espetáculo de encerramento sob o mote "É tão grande o Alentejo". A jornalista Arlinda Brandão conta-nos como vão ser as comemorações do centenário.