Porta-voz do PAN destaca importância da proteção à criança

Numa ação de campanha ao lado de Cristóvão Norte, candidato à Câmara de Faro pela coligação "Faro Capital da Confiança" (PSD/IL/CDS/PAN/MPT), Inês Sousa Real recordou o trabalho em conjunto feito por ambos enquanto deputados na Assembleia da República para defender a necessidade de alcançar, também ao nível autárquico, uma "maior justiça social".

"E no Refúgio aqui a Aboim Ascensão, para nós é fundamental defendermos os direitos à infância, a proteção também contra a violência, e eu recordo que muito recentemente na Assembleia da República fizemos aprovar precisamente uma lei, o compromisso violeta, que pretende reforçar a proteção das vítimas de violência doméstica e, em particular, também das crianças", afirmou a porta-voz do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

Inês Sousa Real destacou que há causas "muito próximas a ambos", como a defesa do ambiente e a proteção animal, e disse ser preciso aplicar no país, a partir das autarquias, "as melhores práticas em matéria de proteção animal", combater o abandono e a violência sobre os mesmos, criar canis municipais, apoiar a esterilização de animais de companhia e ajudar famílias mais carenciada com cuidados médico-veterinários,

"Mas hoje, esta manhã, não podíamos deixar de dedicar precisamente àquilo que é uma das nossas projeções e um dos nossos desejos para que no país possamos combater um dos maiores flagelos em matéria de segurança nacional, que é sem dúvida nenhuma a violência doméstica, onde se incluem as crianças e os mais vulneráveis", salientou.

Inês Sousa Real disse ter a certeza que, "com o Cristóvão Norte, a partir de faro", vai ser possível "fazer essa diferença".

Questionada sobre uma eventual confusão para os eleitores do PAN, quando veem o partido apoiar em Faro uma candidatura liderada pelo PSD e, em Vila Real de Santo António, outra pelo PS, a porta-voz respondeu que eles "sabem que o PAN se rege e norteia acima de tudo pelos valores e os compromissos".

"Para nós o essencial é que as nossas candidaturas, as nossas coligações, estejam profundamente comprometidas com esses mesmos valores", assegurou, frisando que, "mais do que ser um partido de esquerda ou direita", o PAN "se norteia por causas e por valores que são irrenunciáveis".

A porta-voz do PAN disse que os eleitores procuram "pessoas capazes, comprometidas para fazer a diferença", que aportem "respostas reais para os problemas reais da sua vida" e se "diferenciem na política", e por isso o PAN apoia a candidatura de Cristóvão Norte em Faro e a de Álvaro Araújo (PS) em Vila Real de Santo António.

Além de Cristóvão Norte, candidatam-se à Câmara de Faro António Miguel Pina (PS), Adriana Marques Silva (Livre), Duarte Baltazar (CDU - coligação PCP/PEV), José Freitas Oliveira (ADN), José Moreira (BE), Pedro Oliveira (Volt Portugal) e Pedro Pinto (Chega).

Em 2021, a coligação liderada pelo PSD venceu as autárquicas, elegendo seis dos nove mandatos em disputa, enquanto o PS ficou na segunda posição, garantindo os restantes três eleitos. A CDU, que ficou em terceiro lugar, e o Chega, em quarto, não elegeram qualquer vereador.

As eleições autárquicas realizam-se no domingo.