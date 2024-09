Foto: João Marques - RTP

Voltam a estar erradas as informações que constam do portal do Serviço Nacional de Saúde sobre as urgências encerradas no país. As do Amadora Sintra estão abertas sem constrangimentos em Obstetrícia e Pediatria, ao contrário do que indica o Portal SNS. Estão fechadas às grávidas as urgências do Barreiro, Vila Franca de Xira, Abrantes e Leiria.