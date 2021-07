Portalegre. Barragem do Pisão vai implicar desaparecimento de aldeia

António Costa diz que o Governo não tem desculpa, com o recursos financeiros que existem agora, para não ajudar Portugal a dar o salto em frente. Palavras numa altura em que foi anunciado o arranque da Barragem do Pisão, no Crato, no distrito de Portalegre.