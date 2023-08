Portaria dá luz verde à habitação colaborativa como nova resposta social

Foto: João Marques - RTP

Foi aprovado esta terça-feira, através de uma portaria do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as condições de funcionamento e instalação das novas unidades comunitárias. Uma aprovação que dá agora luz verde ao investimento de 22 milhões de euros na criação de 22 projetos de habitação colaborativa aprovado em janeiro.