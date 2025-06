O vice-presidente da Câmara Municipal do Porto e candidato independente à liderança da autarquia, Filipe Araújo, diz que foi agredido pelo ex-chefe de gabinete da Câmara.

Vasco Ribeiro nega qualquer agressão gratuita e já pediu a demissão do cargo de diretor de comunicação da campanha autárquica do PSD, que ocupava.



O caso aconteceu durante o festival Primavera Sound, no Porto.