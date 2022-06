Porto aprova programa de transporte público gratuito para jovens até 2025

O programa, intitulado Porto 13-18, vai prolongar-se durante os anos letivos de 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, permitindo aos jovens com idades entre os 13 e 18 anos com domicílio fiscal no Porto ou que "comprovadamente estudem e residam" na cidade utilizar os transportes integrados no sistema intermodal Andante.

A medida, aprovada por todas as forças políticas da Assembleia Municipal, terá um custo total de 4,2 milhões de euros para os anos de 2023, 2024 e 2025.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse que a descentralização na área dos transportes representou um "avanço civilizacional".

"Se há uma matéria em que tem havido convergência com este e o anterior Governo é esta. É uma matéria que nos deve unir e não separar", observou.

O custo deste programa foi de 718,9 mil euros no ano letivo de 2019/2020 e mais de 1,2 milhões de euros no ano letivo de 2020/2021, referente à "utilização real das assinaturas no sistema intermodal".

Para o ano de 2022, está prevista uma dotação orçamental de 382,5 mil euros para este programa.