Porto, Braga e Viana do Castelo sob aviso amarelo devido à chuva forte

Porto, Braga e Viana do Castelo vão estar sob aviso amarelo entre as 18:00 e as 21:00 desta segunda-feira devido à previsão de precipitação, por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Já os avisos laranja emitidos pelo IPMA referem-se aos distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima.



Os avisos nestes sete distritos vigoram entre as 18:00 de terça-feira e as 15:00 de quarta-feira.



Toda a costa de Portugal continental vai estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima a partir das 12:00 de terça-feira, prolongando-se até às 03:00 de quarta-feira, tendo em conta a previsão de ondas de noroeste com quatro a cinco metros.



Os distritos da Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à neve, com o IPMA a prever queda de neve com acumulação acima de 1.600 metros, que poderá ser de 10 cm na Torre.



O instituto dá ainda conta como impactos prováveis: perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, por exemplo, vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados.



Este aviso nestes dois distritos do interior norte vai vigorar entre as 00:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira.



O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou no domingo medidas preventivas face às previsões de tempo frio, em especial na região Norte, recordando que há um aumento do risco de doenças respiratórias, agravamento de condições crónicas e acidentes.