Porto Covo. Encontrado corpo de um dos trabalhadores soterrados em obra de hotel

Foi encontrado na tarde desta segunda-feira o corpo de um dos dois trabalhadores que ficaram soterrados na obra de construção de um hotel em Porto Covo, no concelho de Sines.

Segundo a Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 16h29.

A operação de resgate mobilizou operacionais e meios das corporações de bombeiros de Sines e Grândola e do Instituto Nacional de Emergência Médica, num total de 29 elementos, apoiados por nove veículos e um helicóptero.