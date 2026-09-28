Porto Covo. Encontrado corpo de um dos trabalhadores soterrados em obra de hotel

Porto Covo. Encontrado corpo de um dos trabalhadores soterrados em obra de hotel

Foi acionado um helicóptero do INEM para a operação de resgate desencadeada em Porto Covo, no concelho de Sines.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Nuno Patrício - RTP (arquivo)

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Foi encontrado na tarde desta segunda-feira o corpo de um dos dois trabalhadores que ficaram soterrados na obra de construção de um hotel em Porto Covo, no concelho de Sines.

Segundo a Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 16h29.

A operação de resgate mobilizou operacionais e meios das corporações de bombeiros de Sines e Grândola e do Instituto Nacional de Emergência Médica, num total de 29 elementos, apoiados por nove veículos e um helicóptero.

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