Porto de Sesimbra inacessível: "Situação dramática e muito preocupante", diz presidente da Câmara

O presidente da Câmara de Sesimbra, Francisco Jesus diz à rádio pública que espera que nos próximos dias o acesso ao Porto de Sesimbra possa voltar a ser aberto mesmo que seja através de uma única faixa de rodagem. Não fecha a porta à necessidade de compensações aos pescadores e às empresas que operam neste Porto, falando de uma "situação dramática" e "muito preocupante".

Foto: Câmara Municipal Sesimbra

Há cerca de quinze dias que o Porto de pesca de Sesimbra está inacessível. Uma derrocada obrigou à interdição do Porto mais importante de pesca do país em volume de descarga de pescado. Nesta altura decorrem trabalhos de limpeza da via e de verificação das condições de segurança do talude, com a intervenção da Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pela via.

São 3 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, incluindo de  empresas exportadoras e transformadoras de pescado.

Os pescadores não conseguem descarregar o peixe e o combustível para as embarcações também não pode ser entregue.

O corte do troço da Estrada Nacional (EN) 378 de acesso ao Porto de Sesimbra, no distrito de Setúbal, impede o descarregamento de pescado e o abastecimento de combustível, com impacto direto na atividade económica da zona portuária.

A situação está a ser acompanhada por representantes das secretarias de Estado das Pescas e das Infraestruturas, da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) e da Docapesca.

O autarca lembra também a necessidade de sem mais demoras, se projetar aquilo que será uma nova variante a nascente do Porto de Sesimbra, há muito pedida e que possa evitar que esta situação se venha a repetir.
