País
Porto de Sesimbra inacessível: "Situação dramática e muito preocupante", diz presidente da Câmara
O presidente da Câmara de Sesimbra, Francisco Jesus diz à rádio pública que espera que nos próximos dias o acesso ao Porto de Sesimbra possa voltar a ser aberto mesmo que seja através de uma única faixa de rodagem. Não fecha a porta à necessidade de compensações aos pescadores e às empresas que operam neste Porto, falando de uma "situação dramática" e "muito preocupante".
Foto: Câmara Municipal Sesimbra
São 3 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, incluindo de empresas exportadoras e transformadoras de pescado.
O corte do troço da Estrada Nacional (EN) 378 de acesso ao Porto de Sesimbra, no distrito de Setúbal, impede o descarregamento de pescado e o abastecimento de combustível, com impacto direto na atividade económica da zona portuária.
O autarca lembra também a necessidade de sem mais demoras, se projetar aquilo que será uma nova variante a nascente do Porto de Sesimbra, há muito pedida e que possa evitar que esta situação se venha a repetir.