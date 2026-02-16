Porto de Sesimbra inacessível: "Situação dramática e muito preocupante", diz presidente da Câmara

Há cerca de quinze dias que o Porto de pesca de Sesimbra está inacessível. Uma derrocada obrigou à interdição do Porto mais importante de pesca do país em volume de descarga de pescado. Nesta altura decorrem trabalhos de limpeza da via e de verificação das condições de segurança do talude, com a intervenção da Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pela via.

São 3 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, incluindo de empresas exportadoras e transformadoras de pescado.





O corte do troço da Estrada Nacional (EN) 378 de acesso ao Porto de Sesimbra, no distrito de Setúbal, impede o descarregamento de pescado e o abastecimento de combustível, com impacto direto na atividade económica da zona portuária.





O autarca lembra também a necessidade de sem mais demoras, se projetar aquilo que será uma nova variante a nascente do Porto de Sesimbra, há muito pedida e que possa evitar que esta situação se venha a repetir.