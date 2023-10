Porto de Sines com atividade condicionada devido à agitação marítima

De acordo com a mesma fonte da autoridade portuária de Sines, a agitação marítima está a condicionar a atividade do porto.

Por isso, foi necessário manter os navios ao largo do Porto de Sines, uma vez que não estão reunidas as condições de atracação nos terminais portuários, indicou.

A situação meteorológica e marítima está a ser acompanhada pela autoridade portuária, a qual disse não ter uma hora prevista para a normalização da atividade.

Essa normalização vai depender da evolução do estado do mar e das condições atmosféricas, acrescentou a fonte.

Igualmente contactado pela Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Sines, Luís Filipe Duarte, confirmou que os navios estão ao largo devido à agitação marítima que dificulta as manobras de atracação.

Também os portinhos de pesca de Porto Covo, em Sines, e de Vila Nova de Milfontes, Almograve, Zambujeira do Mar e Azenha do Mar, no concelho de Odemira (Beja), estão encerrados à navegação devido à agitação marítima, desde as 06:00 de terça-feira, revelou Luis Filipe Duarte,

"Estes portinhos de pesca vão manter-se encerrados até sexta-feira, altura em que está prevista uma avaliação da situação", explicou.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, com a passagem da depressão Aline, vento de sudoeste, tornando-se gradualmente forte nas regiões Centro e Sul, com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros por hora (km/h), em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve, e nas serras destas regiões.

O IPMA indica que localmente poderão ocorrer rajadas pontualmente superiores aos 110 km/h, bem como fenómenos extremos de vento.