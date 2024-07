Está extinto o incêndio nos armazéns da Auto Sueco, na zona industrial do Porto. Foi iniciada fase de rescaldo. Os bombeiros vão entrar no edifício para eliminar os pontos quentes que ainda existem.

As chamas consumiram as instalações do concessionário automóvel.



O fumo negro resultante do material inflamável era, durante a tarde, visível de várias zonas da cidade.



Não há vítimas a registar.