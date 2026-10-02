Porto pede "resposta musculada" das autoridades no combate ao tráfico de droga

"Tem de haver uma atitude mais musculada, eu tenho-o dito, eu não tenho medo da palavra (...) nós não queremos penalizar as pessoas, queremos penalizar os traficantes, não tenham dúvidas, e queremos penalizar o fenómeno em si, este flagelo da droga", disse Pedro Duarte no final de uma visita ao centro de pernoita, que abriu em setembro e que tem espaço para acolher 120 pessoas em situação de sem-abrigo.

O autarca, eleito pelo PSD/CDS-PP/IL, referiu que o tráfico de droga é um fenómeno difícil de combater, mas isso não deve fazer com que as entidades se acomodem e façam de conta que nada pode ser feito.

"Há muito que pode ser feito para estagnarmos, pelo menos estagnarmos e retrairmos, aquilo que são fluxos de tráfico de droga que são inaceitáveis, porque destroem a sociedade, valores e a vida de tanta gente e tantas famílias, e nós não podemos fazer de conta que isto não está a acontecer", insistiu.

Por esse motivo, Pedro Duarte alertou para a necessidade de haver uma resposta multifacetada que envolva estruturas de saúde, sociais, policiais e judiciais.

"Há situações, como todos conhecerão, em que as pessoas quando são detidas aparecem passadas umas horas no mesmo sítio a cometer o mesmo crime e, portanto, se for preciso alterar as leis que se alterem as leis, se for preciso fazer uma sensibilização dos decisores judiciais para perceberem o impacto social das suas decisões nós também estamos disponíveis, se for preciso dar mais meios às polícias, como temos feito, nós estamos disponíveis, mas é importante que atuem porque, aí, a câmara não pode fazer nada", frisou.

Em sua opinião, não se pode olhar para o tráfico de droga de "braços caídos".

Pedro Duarte considerou que o aumento do tráfico e consumo de droga está correlacionado com o aumento de pessoas em situação de sem-abrigo no Porto.

Dizendo não se conformar com pessoas a viver nas ruas do Porto, o social-democrata explicou que foi para dar dignidade a essas pessoas que criou o centro de pernoita, para estas terem uma cama onde dormir, roupa lavada e um pequeno-almoço, mas isso não é suficiente para resolver o problema.

"Nós estamos a encontrar estes pensos rápidos, digamos assim, mas não é modo de vida", salientou.

Para retirar as pessoas da rua é preciso o empenho e envolvimento de diferentes entidades, assinalou, acrescentando que é preciso olhar para o que leva essas para a rua, o que está na origem.

Desde que abriu, o centro de pernoita tem vindo a aumentar o número de utentes, atingindo os 80 por noite, revelou.

Fazendo um balanço positivo deste centro, o autarca social-democrata recordou que, além de uma cama e roupa lavada, há toda uma série de apoios desde a inserção pessoal e profissional, saúde e psicossocial.