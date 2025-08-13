Porto pode acolher 20 dos migrantes que desembarcaram no Algarve

Foto: João Matos - Lusa

A RTP apurou que o Exército instalou uma tenda que pode receber 12 pessoas e que foram instalados dois contentores com quatro camas cada. No entanto, pode ainda haver reforço e aumento da capacidade.

Fonte da PSP revelou que devem chegar mais migrantes ao Porto nos próximos dias.



Na terça-feira, foram transferidos 30 dos 38 que chegaram de barco ao Algarve na semana passada. Estão em centros de instalação temporária, já que quase todos têm ordem do tribunal para sair do país de forma voluntária.



O prazo para esta saída termina no final deste mês.