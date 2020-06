Porto. Ponte D. Luís I encerrada na noite de São João

As duas autarquias uniram-se para adotar medidas de controlo e reforço da fiscalização.



Vão encerrar também mais cedo, na próxima terça-feira, os cafés, restaurantes, padarias e as lojas de conveniência. E também o metro do Porto pára, no dia 23, a partir das 19h00.