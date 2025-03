Porto Santo sem ligações marítimas com a Madeira devido ao mau tempo

As duas ilhas ficam assim sem ligação marítima durante quatro dias.

Segundo a informação disponibilizada pela Porto Santo Line, a saída do navio do Funchal programada para as 08:00 e o regresso do Porto Santo às 19:00 foram cancelados "devido às más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo que poderiam colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o Porto Santo e a costa norte da Madeira sob aviso laranja para agitação marítima até às 06:00 de segunda-feira, indicando estarem previstas "ondas de noroeste com cinco a seis metros, com altura máxima que pode atingir os 11 metros".