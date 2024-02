Porto vai executar plano de controlo de gaivotas

O lançamento do concurso "decorrerá nos próximos meses porque o tempo de nidificação (das gaivotas) é em junho", afirmou a primeira secretária da Comissão Executiva Metropolitana do Porto, Ariana Pinho, durante a Assembleia Municipal do Porto, que decorreu na segunda-feira à noite.

Na sessão, marcaram presença quatro membros da Comissão Executiva e foram prestados esclarecimentos sobre o trabalho desenvolvido pela Área Metropolitana do Porto (AMP) em diferentes áreas e projetos.

Interpelada pelo presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Tiago Mayan, sobre a execução e os atrasos do projeto, iniciado em 2020, a primeira secretária esclareceu que o mesmo estava "em fase de fecho", mas que por força da covid-19 e devido à saída de alguns técnicos, "houve um atraso".

"Quando o ano passado decidimos avançar já era muito em cima da época da nidificação", referiu, acrescentando que este ano vão ser implementadas ações.

Em causa estão os municípios de Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, que participaram no trabalho desenvolvido em 2021 e 2022 pelo consórcio Floradata e a Wedotech, com coordenação geral de Paulo Alves.

O programa "pode incluir a remoção de ninhos, e/ou remoção e/ou inviabilização de ovos", deixando-os no ninho, permitindo uma "comparação de facilidade de implementação de cada método e comparação de resultados no curto e médio prazo".

O plano de ação defende ainda a preparação ou revisão de manuais de boas práticas para os principais locais de alimentação das gaivotas -como lotas, restaurantes, barcos ou aterros - uma correta gestão de resíduos orgânicos e de não alimentação dos animais, através da sensibilização da população.