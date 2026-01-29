Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso vermelho por ondulação na sexta-feira

Segundo um comunicado divulgado hoje à noite pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Porto, Viana do Castelo e Braga encontram-se sob aviso laranja até às 15:00 de quinta-feira e entram na sexta-feira em aviso laranja, antes da passagem a vermelho, o mais grave, por "ondas de oeste/noroeste com 7 a 8 metros, podendo atingir 14/15 metros de altura máxima, com período de pico de 16/18 segundos".

Estes três distritos regressam a aviso laranja entre as 03:00 e 18:00 de sábado, segundo o instituto.

Faro, Beja e Setúbal estão sob aviso laranja até às 18:00 de quinta-feira (Faro na costa ocidental), regressando a este aviso a partir das 9:00 de sexta-feira até às 15:00 de sábado (Faro na costa oeste).

Já Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra estão sob aviso laranja até às 15:00 de quinta-feira, regressando entre as 03:00 de sexta-feira e as 18:00 de sábado.

Durante este período, todos os dez distritos estarão sob aviso amarelo por agitação marítima sempre que não estiver em vigor o laranja ou vermelho.

Sob aviso amarelo devido à chuva estão até à manhã de sexta-feira Braga, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

Braga, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Aveiro voltam a estar sob aviso amarelo de chuva entre as 9:00 e 15:00 de sexta-feira.

Os distritos de Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo entre as 18:00 de sexta-feira e as 9:00 de sábado devido à possibilidade de queda de neve acima dos 1.100 metros.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.