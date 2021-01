Portugal a poucos dias de regressar ao confinamento

Na terça-feira de manhã decorre a reunião com especialistas na sede do Infarmed.



Da parte da tarde, o Presidente da República recebe os partidos com assento parlamentar e emite um decreto para um novo estado de emergência que deverá vigorar durante 15 dias.



Esse documento será votado na manhã de quarta-feira na Assembleia da República. E no mesmo dia, da parte da tarde, reúne-se o Conselho de Ministros para definir e anunciar as medidas de restrição que acompanham este novo confinamento geral.



Tudo indica que o comércio não essencial vai voltar a fechar, incluindo a restauração.



As escolas devem manter-se em funcionamento.