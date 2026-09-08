País
Portugal abaixo da média da OCDE nos testes internacionais de educação
Há um sinal de alarme na educação em Portugal. Os alunos portugueses registaram o pior resultado de sempre na prova de Leitura do estudo internacional promovido pela OCDE.
A trajetória de queda estende-se a Matemática e às Ciências, deixando a prestação dos estudantes de 15 anos claramente abaixo da média dos países da OCDE.
Perante estes números, o Executivo reconhece a gravidade dos resultados, mas nega qualquer responsabilidade.