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Portugal abaixo da média da OCDE nos testes internacionais de educação

Portugal abaixo da média da OCDE nos testes internacionais de educação

Há um sinal de alarme na educação em Portugal. Os alunos portugueses registaram o pior resultado de sempre na prova de Leitura do estudo internacional promovido pela OCDE.

RTP /
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Os dados de 2025 fixam a pontuação nos 462 pontos %u2014 oito pontos abaixo da avaliação obtida há vinte e cinco anos, no arranque da participação portuguesa.

A trajetória de queda estende-se a Matemática e às Ciências, deixando a prestação dos estudantes de 15 anos claramente abaixo da média dos países da OCDE.

Perante estes números, o Executivo reconhece a gravidade dos resultados, mas nega qualquer responsabilidade.
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