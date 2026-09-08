Portugal abaixo da média da OCDE nos testes internacionais de educação

Os dados de 2025 fixam a pontuação nos 462 pontos %u2014 oito pontos abaixo da avaliação obtida há vinte e cinco anos, no arranque da participação portuguesa.



A trajetória de queda estende-se a Matemática e às Ciências, deixando a prestação dos estudantes de 15 anos claramente abaixo da média dos países da OCDE.



Perante estes números, o Executivo reconhece a gravidade dos resultados, mas nega qualquer responsabilidade.