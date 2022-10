Portugal apresenta primeira aeronave KC-390 da Força Aérea

A apresentação desta aeronave e a inauguração das instalações que vão receber a frota tem início marcado para as 10h30, na Base Aérea N.º 11, distrito de Beja, na qual também estará presente a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras.Esta é a primeira de cinco aeronaves deste tipo que Portugal acordou em 2019 comprar à empresa brasileira Embraer e que irão substituir os Hérculos C-130, por um valor de 827 milhões de euros.O avião de carga e transporte, que chegou a Beja no passado dia 16, será entregue à Força Aérea Portuguesa (FAP) em fevereiro de 2023, seguindo-se mais um por cada ano até fevereiro de 2027, no âmbito dos contratos.