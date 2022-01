Portugal atinge novo máximo diário com 58.530 casos de covid-19

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, estão hoje internados 2044 doentes, mais 40 do que no dia anterior. Deste total, 162 estão em unidades de cuidados intensivos, mais dez do que na véspera.





Nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 20.156 pessoas, aumentando o total de recuperados para 1.675.736. Há ainda a registar mais 38.325 casos ativos e mais 34.280 contactos em vigilância.







Do total de novos casos, 24.930 foram registados na região norte, 17.673 em Lisboa e Vale do Tejo, 8719 na região centro, 2199 no Algarve e 2011 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 1890 infeções na Madeira e 1108 nos Açores.





Relativamente aos óbitos, 19 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 14 no norte, nove no centro, cinco na Madeira, um no Alentejo e um no Algarve.

Incidência aumenta e R(t) desce ligeiramente





A incidência voltou a aumentar em Portugal, passando de 4490,9 casos por 100 mil habitantes a nível nacional para 4731,3 casos. No continente, este indicador aumentou de 4437,4 casos para 4674,0 casos por 100 mil habitantes.





Já o R(t) desceu ligeiramente. De acordo com o boletim da DGS, o índice de transmissibilidade situa-se agora em 1,10, tanto a nível nacional como continental. Na última atualização, o R(t) a nível nacional era de 1,11.





Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Potugal, já foram confirmadas 2.118.125 infeções e 19.496 mortes.