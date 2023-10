Portugal com 1,1 milhões de estrangeiros. OCDE regista níveis históricos de imigração legal

. Os. O Canadá e o Reino Unido são países que registaram recordes absolutos de entradas.

Neste fluxo de cidadãos, não estão contabilizados os refugiados ucranianos.

a imigração regulamentada, legal, de trabalhadores estrangeiros, acompanhados de membros das suas famílias. As migrações familiares continuam a ser a principal categoria de entrada para novos imigrantes permanentes, representando 40 por cento de todas as admissões para mais de um ano de residência;

o acréscimo acentuado da imigração de trabalhadores temporários, especialmente de trabalhadores sazonais (21 por cento das entradas) e a livre circulação (21 por cento do total);

o aumento das admissões por razões humanitárias;

o número de admissões de estudantes com mobilidade internacional, que pela primeira vez se aproximou dos dois milhões.

No relatório da OCDE admite-se que este fenómeno pode ser explicado por vários fatores:. O aumento observado nas novas entradas de trabalhadores estrangeiros está ligado à escassez de mão-de-obra em muitos países que fazem parte da OCDE e, pela mesma razão, a organização com sede em Paris verifica uma maior taxa de emprego dos imigrantes.. A melhoria da situação no mercado de trabalho foi particularmente acentuada entre as mulheres imigrantes, o que reduziu a disparidade com os homens em vários países.As mães imigrantes são largamente penalizadas no mercado de trabalho, em comparação com ambos mulheres imigrantes sem filhos e mães nativas.

Pedidos de asilo



. Para a organização, o maior valor já registado até o momento, bem acima do recorde anterior de 1,7 milhão em 2015-16, e o dobro do nível de 2021.Na explicação, a OCDE diz que este aumento é devido, em grande parte, à explosão nos pedidos de asilo nos Estados Unidos, que ficaram em 730 mil, em comparação com menos de 190 mil em 2021.. A aquisição de nacionalidade nos países da OCDE também atingiu o número sem precedentes de 2,8 milhões em 2022.

Os ucranianos



A Alemanha, a Polónia e os Estados Unidos são os países com o maior número de refugiados da Ucrânia em termos absolutos. A Estónia, a República Checa e a Lituânia são os que mais acolheram, tendo em conta a sua população.

Imigração em Portugal







Em 2021, 47 mil portugueses emigraram, o que para a OCDE é uma aumento de 21 por cento em 2021. Aproximadamente 16 por cento deste grupo emigraram para França, 16 por cento para a Suíça e 14 por cento para Espanha.





Em 2022, residiam em Portugal 1,1 milhões de pessoas nascidas no estrangeiro, representando 10,7 por cento da população total do país. Os brasileiros (25 por cento), os angolanos (14 por cento) e os nascidos em França (nove por cento) são as nacionalidades mais representadas entre os que escolhem Portugal para viver.





De acordo com a OCDE, os dados de 2021 mostram que o país acolheu 94 mil novos imigrantes de longa duração ou permanentes, ou seja, mais 11 do que no ano anterior. Este número inclui 28,3 por cento dos imigrantes admitidos em regime de livre circulação, 41,2 por cento de migrantes laborais, 24,7 por cento de migrantes com famílias e 0,3 por cento de migrantes humanitários. O Brasil, a Índia e Bélgica foram as três principais nacionalidades de recém-chegados. Entre os 15 principais países de origem, a Alemanha registou o maior aumento (+1.400) e o Brasil a maior diminuição (-2.800) nos fluxos para Portugal face ao ano anterior.

. Estes trabalhadores destacados geralmente têm contratos de pouco tempo.Em 2022, o número de requerentes de asilo pela primeira vez aumentou 47 por cento, atingindo cerca de dois mil. A maioria dos requerentes eram provenientes do Afeganistão (300), da Índia (200) e da Ucrânia (200, excluindo os beneficiários de proteção temporária).





O maior aumento desde 2021 diz respeito aos cidadãos ucranianos (+200) e a maior diminuição diz respeito aos nacionais Afegãos (-300). Das 870 decisões tomadas em 2022, 78 por cento foram positivas.