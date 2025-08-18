Portugal com 59 fogos até às 17h00

Segundo o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, num balanço sobre o dia de hoje quanto a incêndios, com dados até às 17h00, só no Algarve foram registadas sete ocorrências, a que se juntam cinco no domingo, numa região em que até há poucos dias quase não existiam incêndios.

O comandante disse que às 17h00 havia cinco ocorrências mais preocupantes em Piódão, Sabugal, Tarouca, Mirandela e Montalegre (Vilar de Perdizes), este um incêndio que começou em Espanha.