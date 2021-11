Portugal com mais cinco mortes e 2.371 casos de covid-19

Segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, há esta sexta-feira mais 2371 casos de infeção no país, elevando o total desde o início da pandemia para 1.117.451.



Deram-se ainda mais cinco mortes por covid-19 no último dia, aumentando para 18.300 o total acumulado em todo o território português.



Já as recuperações, nas últimas 24 horas, foram 1230, passando o total para 1.056.880.





Dos novos casos de infeção registados, 592 ocorreram na região Norte, 458 no Centro, 900 em Lisboa e Vale do Tejo, 91 no Alentejo, 225 no Algarve, 42 nos Açores e 63 na Madeira.



Dos óbitos registados, um deu-se no Norte do país, dois no Centro, um em Lisboa e Vale do Tejo e um na Madeira.



Internamentos continuam a crescer



O número de internamentos continua a aumentar: estão agora 528 pacientes com covid-19 hospitalizados, mais cinco do que na véspera. Em Unidades de Cuidados de Intensivos encontram-se 79 doentes (mais sete do que no dia anterior).



Numa altura em que a situação pandémica se agrava em Portugal e por toda a Europa, decorre esta sexta-feira uma reunião no Infarmed com especialistas e responsáveis políticos, para que se faça uma avaliação do estado da covid-19 no país.





A incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias, em Portugal, está agora nos 191,2 casos por 100 mil habitantes. Já o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus passou para 1,17.







A covid-19 provocou pelo menos 5.130.627 mortes em todo o mundo, entre mais de 255,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.



A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.