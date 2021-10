Portugal com mais cinco mortes e 888 casos de Covid-19

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem hoje 318 doentes internados em enfermaria (mais dois do que na véspera) e 60 em unidades de cuidados intensivos (menos um do que no dia anterior).





Do total de novos casos, 370 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 221 na região norte, 176 no centro, 51 no Algarve e 35 no Alentejo. Foram ainda reportadas mais 22 infeções na Madeira e 13 nos Açores.





Relativamente aos óbitos, estes foram registados na região centro (dois), em Lisboa e Vale do Tejo (dois) e Alentejo (um). Três das vítimas mortais tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 anos e uma entre os 60 e os 69 anos.





O boletim reporta ainda mais 671 recuperações, aumentando o total para 1.038.529. Há ainda mais 212 casos ativos e mais 350 contactos em vigilância.







A incidência acumulada a 14 dias situa-se nos 94,8 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e nos 94,9 no continente. O risco de transmissibilidade, ou R(t), encontra-se em 1,08.





Desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, já foram confirmados 1.088.133 casos e 18.149 óbitos.