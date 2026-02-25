Portugal com mais dificuldade no acesso a medicamentos do que Espanha, Itália, França e Bélgica

O acesso dos portugueses aos medicamentos é menor quando comparado com países como Espanha, Itália, França e Bélgica. De acordo com o estudo da Associação Portuguesa de Medicamentos pela equidade em Saúde, 33 por cento dos fármacos aprovados não chegam ao mercado.

Foto: Roberto Sorin - Unsplash

Uma desigualdade de acesso que pode colocar em causa uma maior longevidade populacional.
Oriana Barcelos – Antena 1

A associação aponta mesmo que esta dificuldade custa mais de 1.500 vidas a cada ano.
