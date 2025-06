Portugal com menos meios de combate a incêndios do mecanismo europeu

Uma capacidade de resposta inferior à do anos passado que o coordenador de Políticas de Logística e fogos do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, João Silva, explica com o término dos contratos de aluguer das aeronaves, passando estes meios a estar indisponíveis.João Silva, ouvido pelo jornalista Diogo Miguel Pereira, diz também que os Estados-membros deste mecanismo europeu têm adquirido os seus meios próprios de combate a incêndios.