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Portugal com quase 1,6 milhões de estrangeiros residentes no final de 2025

Portugal com quase 1,6 milhões de estrangeiros residentes no final de 2025

Portugal tinha no final de 2025 um total de 1.585.854 cidadãos estrangeiros a residir no país, mais 38 mil que no ano anterior, anunciou hoje a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

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No "Relatório de Migrações e Asilo 2025", hoje divulgado, a AIMA refere que o aumento ligeiro, em comparação com os anos anteriores, reflete a "estabilização das novas entradas em território nacional e a consolidação de uma comunidade estrangeira estruturalmente integrada na vida económica e social do país".

"Durante o ano de 2025, a AIMA emitiu mais de 500.000 títulos de residência - com destaque para as concessões, com 337.880 títulos emitidos, e as renovações, com 189.331 títulos" e ao longo do ano, a agência "prosseguiu o trabalho de correção, validação e atualização estatística iniciado no ano anterior, assegurando maior precisão na caracterização da população estrangeira residente", refere o relatório anual da AIMA.

"Tal como em anos anteriores, a data de emissão pode não coincidir com a data de entrada do cidadão no país, dada a complexidade e o volume dos processos em análise", justifica a AIMA, que destacou ainda a "operação de atendimento e decisão administrativa sem precedentes na administração pública portuguesa".

"No total, foram registados 671.273 agendamentos e realizados 605.890 atendimentos", refere o relatório.

 

c/Lusa

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