Portugal condena ataque israelita a Doha

"Reforçamos que a prioridade é o cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns. A solução de dois Estados é essencial para uma paz estável", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa publicação na rede social X.

Outros países europeus, como França, Reino Unido, Alemanha e Espanha também condenaram hoje o bombardeamento em Doha, que provocou a morte de pelo menos seis pessoas, cinco das quais do Hamas e de um polícia do Qatar.

O filho do negociador principal do Hamas, Khalil al-Hajjah, e o seu chefe de gabinete estão entre as vítimas, bem como três guarda-costas, segundo o movimento islamita palestiniano. O Qatar também denunciou a morte de um polícia e vários feridos entre as forças de segurança.

O ataque israelita procurava visar os altos funcionários do Hamas que participam nas negociações de cessar-fogo na Faixa de Gaza com Israel.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que este ataque foi uma resposta ao atentado de segunda-feira em Jerusalém em que dois palestinianos da Cisjordânia ocupada mataram a tiro seis pessoas numa paragem de autocarro.

O atentado foi reividicado hoje pelo braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qasam.

O ataque também surge após o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar, ter afirmado que Israel aceitou a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos que prevê a libertação de todos os reféns israelitas.