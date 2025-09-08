Portugal condena "liminarmente ataque terrorista" em Jerusalém

"O MNE [Ministério dos Negócios Estrangeiros] condena liminarmente o ataque terrorista em Jerusalém, que resultou em vários mortos e feridos israelitas", escreveu hoje o ministério liderado por Paulo Rangel nas redes sociais.

Nesta nota, o Governo português transmitiu "sentidas condolências às famílias das vítimas e ao povo e autoridades de Israel".

"A escalada violenta na região tem de acabar; a paz só virá de uma solução política", defendeu ainda o MNE.

Dois terroristas palestinianos mataram hoje a tiro seis pessoas e fizeram vários feridos num cruzamento em Jerusalém Oriental, anunciaram os serviços de emergência israelitas.

Uma das vítimas mortais era um cidadão espanhol, indicaram as autoridades israelitas e espanholas.

A polícia israelita indicou que "dois terroristas foram neutralizados" após terem disparado e causado vários vítimas, sem especificar se os agressores foram mortos.

O ataque visou um autocarro, de acordo com os meios de comunicação israelitas, citados pela agência de notícias France-Presse (AFP).