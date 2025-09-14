Portugal conquista uma medalha de ouro e três de prata nas Olimpíadas de Biologia

Tomás Faria, do Colégio Moderno, em Lisboa, foi o aluno premiado com a medalha de ouro, e Daniel Marques, da Escola Secundária Alves Martins, em Viseu, Kaixin Cheng, da Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto, e Matilde Luís, do Colégio Moderno, ganharam as três medalhas de prata.

Estas olimpíadas, que encerraram hoje em Armenia, Colômbia, tiveram início no passado dia 07, e o resultado alcançado pela comitiva portuguesa coordenada pelos professores Pedro Oliveira e Maria Margarida Roque "coloca Portugal entre os países mais destacados desta edição", considerou a Ordem dos Biólogos no comunicado enviado hoje.

No mesmo documento enviado às redações, a bastonária da Ordem dos Biólogos, Maria de Jesus Fernandes, considerou que este resultado é "motivo de orgulho nacional".

"Os nossos alunos mostraram ao mundo a qualidade da ciência e do ensino da Biologia em Portugal", disse a bastonária, acrescentando que estas medalhas "são fruto do talento, do trabalho árduo e da dedicação destes jovens e dos professores que os acompanham ao longo do ano".

A Ordem dos Biólogos destacou ainda que estas olimpíadas são "uma das competições internacionais mais relevantes da disciplina" e "uma oportunidade de partilha cultural e de construção de laços entre jovens de diferentes países".