Portugal continental com 1.123 ocorrências até às 22

A região mais afetada foi Lisboa e Vale do Tejo, com 548 ocorrências, seguida do Centro (277), Norte (216), Alentejo (78) e Algarve (4), referiu fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Destas ocorrências, 249 registaram-se na sub-região da Grande Lisboa, a mais afetada em Portugal Continental.

No total das ocorrências entre as 00:00 e as 22:00 de hoje, estiveram empenhados 4.197 operacionais, com o apoio de 1.482 meios terrestres.

Entre a tipologia das ocorrências, registaram-se 526 inundações, 263 quedas de árvore, 150 limpezas de via, 137 quedas de estruturas, 49 movimentos de massa e um salvamento aquático.

Fonte da ANEPC tinha referido antes que o salvamento aquático decorreu de manhã na Praia do Sul, na Ericeira, no concelho de Mafra, distrito de Lisboa, com "dois feridos transportados ao hospital", com ferimentos ligeiros.

Ainda durante a manhã, acrescentou, "houve um desalojado em Paço de Arcos [concelho de Oeiras, distrito de Lisboa], numa habitação", devido a danos no imóvel.

No balanço pelas 23:00 de hoje, fonte da ANEPC salientou que o número de ocorrências tem vindo a diminuir desde o meio da tarde.

E realçou que se mantêm os avisos devido à agitação marítima na costa ocidental, sublinhando para os cuidados necessários junto à orla costeira.

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a E-Redes, cerca de cinco mil clientes estavam sem eletricidade às 17:30 de hoje, devido ao mau tempo.

Num primeiro balanço, a E-Redes tinha indicado que às 12:00 estavam perto de perto de 25 mil clientes por alimentar e, com a melhoria das condições atmosféricas previstas para a tarde, a operadora esperava "resolver rapidamente todos os constrangimentos".

A E-Redes ativou o estado de alerta a partir das 20:00 de terça-feira, devido à previsão de mau tempo com chuva forte e trovoada, e já assegurou que "vai manter-se mobilizada e ativa na resolução de todas as situações que possam estar a condicionar os clientes".