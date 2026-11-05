Portugal continental com chuva, vento e agitação marítima até à próxima semana devido à depressão Bruna

De acordo com as previsões meteorológicas, o continente irá sentir os efeitos da depressão Bruna, inicialmente com a aproximação de um sistema frontal associado, a partir do início da manhã de domingo, dia 08 de novembro, e com a passagem de sucessivas ondulações frontais "pelo menos até ao fim da próxima semana, dia 13".





Em causa está "uma depressão centrada a norte do arquipélago dos Açores, inserida numa vasta região depressionária onde se irão formar vários núcleos nos próximos dias", informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), indicando que a mesma afetará Portugal continental, mas também as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.





No continente preveem-se períodos de chuva "persistente e por vezes forte", a partir de domingo, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada, indicou o IPMA, referindo que os maiores acumulados de precipitação deverão ocorrer aquando da passagem das diversas ondulações frontais ao longo da semana e poderão superar os 200 mililitros (mm), em especial em zonas montanhosas, até ao dia 13.





Já o vento "soprará do quadrante sul, intensificando a partir de dia 08 [domingo] com rajadas até 70 km/h [quilómetros por hora] no litoral oeste e nas terras altas, avisou o instituto.





Quanto à agitação marítima em Portugal continental, o IPMA prevê "ondas de sudoeste com 1 a 2 metros na costa ocidental a partir de dia 07 [sábado], aumentando para 4 a 5 metros, no dia 09 [segunda-feira]", indicando que na costa sul do Algarve estão previstas ondas de sueste com 1 a 1,5 metros no domingo (dia 08), passando a ondas sudoeste com 2 a 3 metros na segunda-feira (dia 09).





"Devido a esta situação serão emitidos avisos meteorológicos se assim se justificar, aconselhando-se o acompanhamento das atualizações dos mesmos", ressalvou.





Oito dos 18 distritos do continente, nomeadamente Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal, vão estar sob aviso amarelo (o menos grave numa escala de três), a partir das 15:00 de sexta-feira e até às 00:00 de sábado, devido à previsão de chuva, de acordo com o IPMA.





A depressão Bruna, segundo o instituto, está já a condicionar o estado do tempo nos Açores, prevendo-se essa influência se mantenha durante os próximos dias, com precipitação, vento e agitação marítima.





Já o arquipélago da Madeira deverá sentir os efeitos da depressão com a passagem de ondulações frontais no sábado e no domingo, estando prevista a ocorrência de períodos de chuva, bem como vento intenso e ondulação forte, avisou o IPMA.