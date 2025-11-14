Portugal continental com mais de 2.800 ocorrências até às 22h00

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu à Lusa, num balanço pelas 22h15, que das 2.806 ocorrências, 1.507 foram por inundações, 529 por quedas de árvore e 311 por limpezas de via.

A Península de Setúbal foi a sub-região mais afetada, com 597 destas ocorrências, seguida da Grande Lisboa (349) e Algarve (285).

De acordo com a mesma fonte, nas últimas horas diminuíram o número de ocorrências, registando-se 59 nas últimas três horas.

Num ponto da situação divulgado pelas 17h30, a ANEPC tinha registado, entre as 14h00 de quarta-feira e as 17h00 de hoje, 2.772 ocorrências associadas à passagem da depressão Cláudia, que já provocaram duas mortes e 32 pessoas deslocadas.