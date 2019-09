Portugal é o 26º país mais sustentável do mundo

Os especialistas destacam, por exemplo, a aposta portuguesa nas energias renováveis.



Este é o primeiro relatório que avalia a execução dos objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas até ao ano 2030.



Portugal obtém uma pontuação de 76,4 num máximo de 100.



O relatório avalia o desempenho de 162 países nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável adotados na Agenda 2030.





Nesses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, Portugal está a cumprir da melhor forma o capítulo de energias renováveis e acessíveis.







Este capítulo foi medido através da percentagem da população com acesso a eletricidade, com acesso a combustíveis limpos e tecnologia para cozinhar, quantidade de dióxido de carbono lançado pela queima de combustíveis ou eletricidade e a percentagem de energia renovável utilizada no consumo de energia.











Diz o relatório feito para as Nações Unidas que Portugal continua com consideráveis desafios na erradicação da fome e nos objetivos 12, 13 e 14: produção e consumo sustentáveis, ação climática e proteção da vida marinha, respetivamente.







Como ponto negativo, tal como acontece na maioria dos países, o objetivo 13, da ação climática, que consiste em adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas nas políticas, estratégias e planeamentos nacionais.



Os países com desenvolvimento mais sustentável



No topo dos 10 países com desenvolvimento mais sustentável estão membros da União Europeia.



Em primeiro a Dinamarca, com 85,2 pontos, logo seguida pela Suécia, Finlândia, França e Áustria. No Top 10 estão também a Alemanha, República Checa, Noruega, Holanda e Estónia.



Intitulado "O Futuro é agora: Ciência para atingir desenvolvimento sustentável", o documento de 480 páginas vai ser lançado oficialmente no fórum político de alto nível para o desenvolvimento sustentável da ONU (SDG Summit), que se realiza em 24 e 25 de setembro em Nova Iorque.



É preciso fazer mais



No documento agora conhecido, os cientistas alertam que o progresso feito nos últimos 20 anos está em risco de se reverter devido a desigualdades sociais e declínios "potencialmente irreversíveis" no ambiente.







Conclui ainda que as mudanças e o desenvolvimento sustentável do mundo são demasiado lentos e não vão garantir o cumprimento dos ODS até 2030.



A ONU considera que os países em desenvolvimento precisam de crescer de forma mais rápida, mas que crescer sem preocupação pelos impactos ambientais ("crescer primeiro e limpar mais tarde") não é uma opção.



Já os países desenvolvidos necessitam de alterar as dinâmicas de produção e consumo, com limitação de combustíveis fósseis e plástico e com incentivos ao investimento público e privado alinhado com objetivos de desenvolvimento sustentável.





A ciência e a política devem assumir os papéis mais relevantes para a transformação de quatro áreas mais importantes da relação humana com a natureza, que atualmente estão em "disfunção": o uso de recursos naturais, o sistema alimentar, a produção e o consumo, e a sustentabilidade das cidades, que em 2050 serão habitadas por dois terços da população.



A formação, educação e consciencialização humana formam outro dos temas que os especialistas aconselham para o desenvolvimento sustentável.



C/ Lusa



Os dados agora conhecidos são ainda