Foto: Nuno Patrício - RTP

No início do ano passado, Portugal ultrapassou mesmo a Itália, que ocupava o primeiro lugar na tabela do envelhecimento.



Outro dado revelante sobre o envelhecimento em Portugal indica que 25 por cento das pessoas com mais de 75 anos vivem sozinhas. Por cada pessoa com mais de 65 anos, havia já no país menos de três pessoas em idade ativa.