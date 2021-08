Portugal é o país que mais lucra com transferências de jogadores de futebol

Comprar barato, vender caro: uma regra básica dos negócios, que pode muito bem ter no futebol português um caso de estudo.



Portugal é o país que mais lucra com transferências internacionais no mercado de jogadores de futebol. É a poderosa FIFA que o diz, depois de analisar todos os negócios a escala mundial entre 2011 e 2020.



Em 10 anos, os clubes portugueses faturaram cerca de 3.600 milhões de euros em vendas de futebolistas. Gastaram cerca de 1.100 milhões em compras. O saldo é muito positivo: cerca de 2.500 milhões.



Nenhum outro país do mundo tem uma relação tão boa entre o dinheiro gasto em contratações e em vendas de jogadores. Seguem-se Brasil e Holanda, mas a grande distância em termos de valores.



Portugal é apenas o oitavo país que mais gasta com transferências. Mas é o quarto nas vendas. O que ajuda a explicar que seja o mais lucrativo no mercado internacional do futebol.



Os chamados três grandes do futebol português têm aqui, sem surpresa, um papel decisivo. Sporting, Benfica e Porto aparecem, por esta ordem, como os três clubes do mundo com melhor saldo entre compras e vendas.

O Braga aparece numa honrosa décima quarta posição.



O relatório da FIFA tem ainda outros pormenores curiosos. A nacionalidade portuguesa é a quinta que move mais dinheiro, o Brasil a maior. O fluxo de transações mais frequente no mundo é entre o Brasil e Portugal. Em 10 anos mais de 1500 jogadores saíram de clubes brasileiros para portugueses.



O país com pior saldo entre compras e vendas de jogadores é a Inglaterra. Em 10 anos os clubes ingleses gastaram mais de 10 mil milhões de euros em contratações. Receberam em vendas pouco mais de 4 mil milhões.