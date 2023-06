Portugal é o sexto país europeu mais poluído por cruzeiros

Foto: Carlos Santos Neves - RTP

As cidades de Lisboa e do Funchal estão entre os dez primeiros portos europeus com maior poluição, devido aos navios de cruzeiro. A associação ambientalista ZERO demonstra preocupação e exige a adoção de medidas mais rigorosas nos portos portugueses e europeus.