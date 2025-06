Portugal é o terceiro país da UE com menos emissões de gases com efeito de estufa

De acordo com os dados divulgados pela Pordata – a base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos – para assinalar o Dia Mundial do Ambiente,O relatório da Pordata destaca tambémA tendência é comum na maioria dos 27 estados-membros da UE, com Portugal em 6.º lugar, atrás da Bélgica, Países Baixos, Dinamarca, Suécia e Finlândia.Apesar da evolução positiva em relação às emissões de gases com efeito de estufa, o relatório aponta, por outro lado, os níveis elevados de emissões de partículas finas pela indústria.Em 2022, ano a que se referem os dados mais recentes, Portugal emitiu 2,24 gramas de partículas finas por cada euro de riqueza gerada pela indústria, sendo as principais responsáveis as indústrias química e do papel.“O total de partículas finas emitidas para a atmosfera não consegue ser compensado pela riqueza gerada pela indústria”, refere o relatório.Em relação a esse indicador, Portugal surge no fundo da lista, com valores quase 100 vezes superiores aos da Alemanha, que surge em quarto lugar.Também pela negativa, a Pordata refere o aumento dos resíduos urbanos, que duplicaram desde 1995, tendo sido contabilizados 5,6 milhões de toneladas em 2023, uma média de 1,4 quilos por habitante.Além de ser um dos países com maior valor "per capita" na produção de resíduos municipais no contexto da UE, Portugal está também entre os que conduz para aterro uma maior proporção de resíduos.Esse é o destino de 54% dos resíduos produzidos, sendo que apenas 17% são alvo de valorização orgânica, 17% de valorização energética e 12% valorização multimaterial.No retrato a propósito do Dia Mundial do Ambiente, os dados da Pordata confirmam o, com base nos registos das estações meteorológicas de Bragança, Castelo Branco, Lisboa, Beja e Funchal., com perto de 3ºC de diferença face a 1960, de 17,2ºC para 20,1ºC.No Funchal, as temperaturas médias e mínimas registaram diferenças superiores a 2ºC no mesmo período, de 18,6ºC para 21,0ºC e de 15,5ºC para 18,1ºC, respetivamente.Em relação à configuração e proteção do território, Portugal é dos países da UE que tem mais terreno ocupado por arbustos (17,5%) e dos que tem menos terreno para produção agrícola (16,3%).Apenas 22,4% da superfície é classificada como área protegida, sendo o 12.º país da UE com menor percentagem de área terrestre protegida, mas Portugal destaca-se pela positiva na proteção da área marinha e poderá tornar-se, ainda este ano, o país com maior extensão de áreas marítimas protegidas.Com as novas áreas do Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado e da Revisão do Parque Marinho dos Açores, que entra em vigor em setembro, as áreas marítimas protegidas ultrapassarão os 200 mil quilómetros quadrados, cerca de 19% do mar.No que diz respeito às praias portuguesas, a esmagadora maioria das praias costeiras tem água com excelente qualidade, mas apenas 67% das praias fluviais e lacustres cumprem esse critério.