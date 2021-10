Portugal entra na última fase de desconfinamento

Esta sexta-feira, 1 de outubro, será o primeiro dia da última fase de reabertura do país.As discotecas vão reabrir, mas os clientes terão de apresentar certificado de vacinação à porta. Na restauração, caem os limites de horário e de lotação. O uso de máscara não será exigido nos bares, discotecas e restaurantes, mas os trabalhadores desses locais terão de a usar quando houver contacto com clientes.A partir de hoje deixa também de ser exigido certificado digital em restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local e limites de lotação, designadamente para casamentos e batizados, comércio e espetáculos culturais.O diploma publicado em Diário da República confirma que o uso de máscara continua obrigatório nos transportes públicos, lojas do cidadão, lares, hospitais, salas de espetáculos e eventos. Nas escolas, só pode ser retirada no recreio. Noutras empresas ou serviços, o Governo deixa a decisão aos patrões.Depois de dúvidas levantadas pelo setor do comércio, o Governo esclarece que a máscara continua obrigatória nos espaços comerciais com mais de 400 metros quadrados.

Também a partir desta sexta-feira, o Governo deixa de recomendar o recurso ao teletrabalho e de obrigar as empresas com mais de 150 pessoas a testar os trabalhadores.





Na quinta-feira, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros considerou que "não há precipitação" nas decisões do Governo sobre o desconfinamento, quando ainda não se atingiu a meta de 85% da população com a vacinação completa.



"Não há precipitação. Se não atingirmos até amanhã (hoje) os 85% estamos seguramente muito próximos de atingir esses números, mas a avaliação global da situação epidemiológica não era no molde de manter a sociedade portuguesa no nível de restrições em que se encontrava", disse aos jornalistas André Moz Caldas, na conferência de imprensa do final do Conselho de Ministros que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa.