Portugal envia segunda doação de três toneladas de medicamentos

Num comunicado publicado no seu `site`, o ministério português adiantou que a doação enviada esta semana, a segunda depois de uma primeira remessa de oito toneladas que seguiu em julho, incluiu antibióticos, analgésicos, antipiréticos e fármacos utilizados no tratamento de doenças cardiovasculares, entre outros.

"O sistema de saúde venezuelano continua sob pressão na sequência dos sismos, encontrando-se atualmente numa fase em que assume particular importância assegurar a continuidade da prestação de cuidados e o acesso regular a medicamentos e outros produtos de saúde essenciais", salientou.

De acordo com o Ministério da Saúde, o transporte desta segunda doação foi realizado ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, sendo 25% dos custos suportados pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e o restante pela Comissão Europeia.

As cerca de três toneladas de medicamentos foram disponibilizados pelas empresas farmacêuticas Reckitt, Medinfar, Bene e Atral/Humanova.

O duplo sismo de 24 de junho causou danos graves em infraestruturas, feridos e vítimas mortais em sete estados da Venezuela: Caracas, Miranda, Arágua, Carabobo, Lara, Yaracuy e La Guaira, este último o mais afetado.

Segundo o último balanço atualizado divulgado pelas autoridades, 6.509 pessoas morreram e 226.696 feridos foram assistidos nos hospitais venezuelanos depois dos sismos.

Entre as vítimas mortais há pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.