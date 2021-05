Portugal está entre os quatro países europeus que mais respeitam os direitos das pessoas LGBTI

Reuters

A tabela elaborada pela Associação Ilga Europa acaba de ser divulgada, neste Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Portugal subiu na classificação, apesar de não se terem registado grandes evoluções ao nível do tratamento destas minorias.

Pelo sexto ano consecutivo, o país que continua a ocupar o primeiro lugar no Mapa Arco-Íris da Europa é Malta, enquanto a Bélgica surge em segundo lugar. O Luxemburgo é o terceiro país mais atento aos direitos da população Lésbica, Gay, Bissexual, Transexual e Intersexual.



No fundo da tabela, estão o Azerbaijão, a Turquia e a Armênia, exatamente como na classificação do ano passado.