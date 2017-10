Portugal está sem incêndios ativos

A chuva deu uma preciosa ajuda mas durante a madrugada viveram-se alguns momentos complicados, com a aldeia de Cabanões na Lousã a ser evacuada e também várias povoações no concelho de Arganil, o autarca Ricardo Alves contou ao jornalista Joaquim Reis que o incêndio destruiu grande parte do concelho de Arganil.



No terreno continuam ainda mais de 3000 operacionais em trabalhos de resolução e conclusão.



Em Mortágua, no distrito de Viseu, um incêndio na central elétrica de biomassa florestal suspendeu a operação desta estrutura.



Esta terça-feira hoje ainda há vários concelhos de norte a sul do país em risco máximo de incêndio, apesar das previsões de chuva.

Corte na Linha da Beira Alta

A circulação de comboio na linha da Beira Alta entre Mortágua e Gouveia continua suspensa e não há previsão para a reabertura.



Na página da Internet a Infraestruturas de Portugal esclarece que está a avaliar a extensão da gravidade dos danos nas infraestruturas ferroviárias por causa dos incêndios e que vai efetuar as reparações necessárias, de modo a assegurar as condições de circulação.



Quanto à circulação rodoviária não há registo de problemas causados pelos incêndios nas estradas do país.



As centenas de incêndios que deflagraram desde domingo, o pior dia do ano em termos de fogos segundo as autoridades, provocaram pelo menos 36 mortos, sete desaparecidos e 62 feridos, dos quais 15 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.



O Governo decretou luto nacional até quinta-feira, como forma de manifestar pesar e solidariedade para com as vítimas dos incêndios.