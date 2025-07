Portugal Fashion está de volta

O Museu do Carro Elétrico, no Porto, vai ser o "quartel general" do Portugal Fashion Experience 2025, acolhendo desfiles, ativações de marca, exposição de "startups" e encontros profissionais.



O evento vai percorrer várias geografias do Norte de Portugal, com ações em locais como a região do Douro, numa quinta em Alijó, Matosinhos, Gondomar e Famalicão.



Entre hoje e sábado, o Portugal Fashion Experience 2025 conta com a apresentação das coleções dos "designers" Miguel Vieira, David Catalán (ambos levaram as suas coleções à semana da moda masculina em Milão este mês), Pé de Chumbo, Davii, Estelita Mendonça, Hugo Costa, Maria Gambina, Susana Bettencourt, Nopin e Achor.