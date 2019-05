Portugal Film Commission visa atrair filmagens internacionais

DR

O governo aprovou hoje a criação do grupo de projeto para a Portugal Film Commission.



O objetivo é promover Portugal como destino de filmagens internacionais.



Uma iniciativa em que o Ministério da Cultura se junta com o Gabinete do Turismo do Ministério da Economia com a missão de tornar mais simples e ágeis os procedimentos, ao nível da administração central, regional e local para a autorização de filmagens, como explicou a ministra da Cultura, Graça Fonseca.



Em funcionamento há quase um ano, o fundo de apoio ao turismo e ao cinema já aprovou 26 candidaturas, num investimento global de 36,6 milhões de euros.



Manuel Claro é o Comissário principal da Portugal Film Commision e a diretora-Executiva é Inês Queiroz.