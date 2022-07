Portugal mais dois dias sob estado de alerta

A situação de alerta mantém um nível de proibições que sublinha a necessidade de cuidados acrescidos mas sem os níveis de risco conjugados que impliquem mais exigências., explicou José Luís Carneiro, citando as recomendações %u201Cdos meteorologistas%u201D.



Mantêm-se proibidas diversas operações, como fazer fogo ou trabalhos nos espaços rurais com máquinas de lâminas e roçadores.



A exceção a esta última regra é a colheita de cereais entre as 07h00 e as 11 da manhã [mais uma hora do que antes] e as 8h00 e as 23h00.