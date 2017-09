Portugal o país europeu com melhor qualidade de vida para expatriados

RTP06 Set, 2017, 15:53 / atualizado em 06 Set, 2017, 15:54 | País

De acordo com o inquérito Expat Insider 2017, realizado pela InterNations, uma comunidade online que tem residentes estrangeiros em todo o mundo, Portugal foi eleito o país europeu com melhor qualidade de vida para expatriados. No total, 125 mil pessoas de 188 países participaram.



Aos inquiridos foi pedido que listassem o país onde vivem segundo alguns fatores, incluindo as condições de vida familiar, qualidade de vida, facilidade de instalação e segurança.



Os estrangeiros residentes em Portugal classificaram o país como muito acolhedor, sendo que 92% consideraram a população amigável, 89% consideraram que a adaptação à cultura portuguesa é fácil e, consequentemente, 88% afirmaram que a sua adaptação e instalação ao país foi fácil.



“De um modo geral, as oportunidades para relaxar e o sol contribuem para a felicidade geral dos estrangeiros que vivem em Portugal”, afirma a InterNations.



Mas ainda assim, nem todos os aspetos são positivos. O inquérito revelou que 9% dos inquiridos deram nota muito negativa às infraestruturas de transportes do país.



Apenas 4% dos inquiridos disse não estar satisfeito com a vida em Portugal.

Portugal no top 5 de melhores países a nível mundial

À escala mundial, Portugal surge em quinto lugar. O pódio é ocupado pelo Bahrein, Costa Rica e México. Taiwan surge em quarto lugar.



A subida de Portugal no ranking, de 2016 e 2017, é a prova de que o país é cada vez mais um local apelativo para os expatriados. Estava no 28.º lugar e passou para o 5.º. Subiu 23 posições em apenas um ano.