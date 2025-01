Portugal, país europeu com maior pobreza energética com problemas para a Saúde pública

O presidente do CPSA destaca o norte, a Madeira, os Açores e o Algarve como as regiões mais afetadas pela pobreza energética e relaciona-a não só com as temperaturas mas também com questões socioeconómicas.Portugal é dos países europeus com maior mortalidade por frio e essa é outra consequência da pobreza energética.A especialista em pobreza energética da Associação Ambientalista Zero identifica passos positivos neste setor em Portugal, mas é preciso que as políticas sejam aplicadas para que as famílias vivam melhor.Na semana passada a ministra do Ambiente, explicou que apenas foram avaliadas metade das candidaturas apresentadas ao programa de apoio à melhoria da eficiência energética dos edifícios.Maria da Graça Carvalho explicou que o programa iniciado pelo anterior Governo recebeu cerca de 80 mil candidaturas e faltam avaliar cerca de 43 mil, tarefa que espera ser concluída dentro de três a quatro meses.As candidaturas ao programa terminaram em outubro de 2023 e o programa foi reforçado com mais 60 milhões de euros.