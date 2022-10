Portugal passou a ter equipamento adequado para realizar diálise em bebés

Com este equipamento, reforçam-se as hipóteses de sobrevivência até se poder fazer transplante de rim. Até agora, as técnicas disponíveis provocavam infeções e dificultavam a recuperação. A máquina foi adquirida pelo Centro Materno Infantil do Norte mas vai servir crianças de todo o país.